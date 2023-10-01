قد يحضر شخصيا.. جلسة جديدة لمحاكمة ترامب في نيويورك

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمحاكمة غدا الاثنين في دعوى مدنية في نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري على نطاق واسع ، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو.

وبينما سيكون خصمه الرسمي في قاعة المحكمة هو مكتب المدعي العام لولاية نيويورك، فإن ترامب أو على الأحرى محاموه سيواجهون أيضًا قاضيا عنيدا.

تعد المحاكمة تتويجا لأشهر من العداء بين الرئيس السابق والقاضي آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي تم انتخابه لمنصبه الحالي كقاض لمحاكمة مانهاتن في عام 2015.

وستكون نتيجة المحاكمة التي لا تضم ​​هيئة محلفين متروكة بالكامل لإنجورون الذي سيتخذ قراره في أعقاب سلسلة من الخلافات العنيفة مع ترامب.

وفي مفاجأة، قد يحضر ترامب المحاكمة شخصيًا ، وهي خطة كشف عنها المحامون أواخر الأسبوع الماضي. وإذا تابع ترامب الأمر ومثل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بعد بضعة أقدام فقط من رجل سخر منه علناً ووصفه بأنه "مختل".

وفي الأسبوع الماضي، أصدر إنجورون حكمًا قد يقضي على أعمال عائلة ترامب.

ووجد إنجورون أن ترامب مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.

ويمهد الحكم الطريق أمام جزء كبير من المحاكمة للتركيز على العقوبات التي سيواجهها ترامب الآن، حيث يمكن أن تكون شديدة.

ويطالب المدعي العام تيش جيمس بمبلغ 250 مليون دولار وحظر إدارة ترامب للشركات في الولاية.

وفوجئ ترامب ومحاموه - وحتى مكتب المدعي العام - بالحكم الذي سبق المحاكمة الصادر عن إنجورون، وقد سارعوا في الأيام الأخيرة لتحديد ما يعنيه ذلك بالضبط بالنسبة لمستقبل أعمال ترامب.