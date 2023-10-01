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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة: جلسات العلاج الطبيعى بالدقهلية تتخطى حاجز الـ70 ألفاً خلال شهر

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال سبتمبر الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة

وتضمنت الجولات  تفقد 54 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات المنصورة ومحلة دمنة فضلًا عن ميت غمر ونبروه و المطرية

وكشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى  ، بلغ نحو 34456 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى  70749 جلسة من بينها 8934  لمرضى الغسيل الكلوى .

وأوضح  عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى والعناية تجاوز الـ 3834 جلسة  و مايقارب  3008 جلسات للأطفال من بينها 210 حالات بعناية الأطفال و 261 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى و حضانات الأطفال و عنايتها .

وفى إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الاقسام التابعة 8 اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريباًت عملياً بمستشفيات بلقاس,  ميت غمر علاوة على ميت سلسيل ومنية النصر . 

كما عقد قسم العلاج الطبيعى بمستشفى منية النصر محاضرة حول "تقييم وعلاج حالات انحناء العمود الفقرى" كما شهد القسم بمستشفى المنزلة  تدريباً لطلاب الامتياز على احتياطات مكافحة العدوى إلى جانب معايير الجودة والسلامة المهنية. 

فيما كرمت مستشفى ميت غمر قسم العلاج الطبيعى ممثلاً فى الدكتورة حنان زغلول رئيس القسم وذلك تقديراً لتعاونها فى تطبيق الاحتياطات القياسية فى مكافحة العدوى ومعايير الجودة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المستشفيات الحكومية مراكز المحافظة مستشفى منيه النصر مرضى الغسيل الكلوي مكافحة العدوى مستشفى المنزلة قسم العلاج الطبيعى

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