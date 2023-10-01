منافس الأهلي .. سيمبا التنزاني يبلغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق سيمبا التنزاني إلى دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله بنتيجة ١-١ مع نظيره باور ديناموز الزامبي، في إطار دور الـ ٣٢.

تقدم فريق باور ديناموز بالهدف الأول عن طريق لاعبه أندي بويلي في الدقيقة ١٦.

ثم تعادل كوندواني تشيبوني لصالح سيمبا التنزاني في الدقيقة ٦٩.

وكانت مباراة الذهاب بين فريقي سيمبا التنزاني وباور ديناموز الزامبي قد انتهت بالتعادل الإيجابي ٢-٢ بين الفريقين، ليتأهل فريق سيمبا التنزاني بفارق الأهداف.

سيمبا ضد الأهلي

يذكر أن سيمبا التنزاني هو منافس الأهلي في دور ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.