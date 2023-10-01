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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا في جولته المسائية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ مساء اليوم لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في طنطا.

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بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف محور طريق المعامل بطنطا، والذي يتم إنشاؤه من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار.

 كما تابع بدء أعمال إنشاء كوبري السيارات أعلى مصرف المعامل، والذي سيسهل حركة المرور بطريق طنطا السنطة القديم من خلال ربط مدخل طنطا من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

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وتابع رحمي جولته العمل بمحطة إنتاج البيض بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، والتي يتم إنشاؤها ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة 70 مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب والمحطة تتكون من 8عنابر2 لتربية الأمهات و 6 للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من 3خطوط، مقامة على مساحة 14 قيراط .

واختتم المحافظ جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي والتي يتم تجهيزها تمهيدا للاستفادة منها.

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وخلال الجولة وجه المحافظ بالإسراع في تنفيذ الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة موجها بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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