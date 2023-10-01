بعد 60 عاما.. توقف أكبر حقل لإنتاج الغاز في أوروبا عن العمل

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأحد، عن توقف أكبر حقل غاز في أوروبا عن العمل بعد 60 عاما من تشغيله.

وقالت السلطات في هولندا إن حقل جرونينجن، وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي، توقف عن إنتاج الغاز بسبب مخاطر الزلازل والإزعاج الذي يسببه للسكان المحليين، لكن تم التأكيد على أنه يمكن مواصلة العمل في عام 2024 في حالات استثنائية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المحتمل أن يبدأ إنتاج الغاز مرة أخرى إذا كان الشتاء شديد البرودة.

وتم استخراج حوالى 2.3 مليار متر مكعب من الحقل وبين عامي 1963 و2020، بلغت أرباح استخراج الغاز من جرونينجن حوالى 429 مليار يورو، ذهب 85% منها إلى خزائن الدولة، وفقا لشركة شل.

وكانت الحكومة الهولندية تعهدت بإنفاق ما مجموعه 22 مليار يورو على مدى 30 عامًا لتعويض سكان جرونينجن عن الزلازل.