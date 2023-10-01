50 ألف جندي أوكراني يذهبون إلى بريطانيا .. لماذا ؟

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، أن أكثر من 50 ألف جندي أوكراني سيخضعون للتدريب في بريطانيا بحلول نهاية العام 2023، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.

يأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي تحدثت عن مخطط بريطاني لإرسال جنود إلى أوكرانيا، لمواجهة القوات الروسية، حيث كشف تقرير لشبكة "سكاي نيوز" الإنجليزية نقلا عن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن لندن تعتزم إرسال جنودا إلى أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الصراع بين موسكو وكييف في 20 فبراير.

وأوردت القناة الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، وجيش المملكة المتحدة يناقشان "خططا" في هذا الشأن، إلا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك أكد أن حديث شابس، عن إمكانية تدريب جنود داخل أوكرانيا لن يجري في الوقت الراهن وربما في يوم ما بالمستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، أنه لا توجد خطط لإرسال جنود بريطانيين للمشاركة في الصراع الدائر في أوكرانيا.