فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل يعقد مؤتمر صحفيا الثلاثاء لإعلان تفاصيل حملته الانتخابية

يعقد فريد زهران، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، مؤتمرا صحفيا، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان وقيادات الأحزاب والشخصيات العامة، لإعلان التفاصيل المتعلقة بالحملة الانتخابية.

تزكية 20 من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية

وكان فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد حصل على تزكية 20 من نواب البرلمان للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



يذكر أنه ضمن اولى خطوات الترشح أن يزكى المترشح عشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح