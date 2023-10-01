عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء استقبال قراءة عدادات الغاز إلكترونيا لشهر أكتوبر .. اليوم

قراءاة عداد الغاز
قراءاة عداد الغاز

أعلنت شركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول عن بدء استقبال قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونيًا لشهر أكتوبر بدءًا من اليوم الأحد وحتى يوم 20 أكتوبر 2023 وذلك فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، فى تعميم "التحول الرقمي" فى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أتاحت شركة بتروتريد 15 طريقة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونيًا لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، التوسع فى تطبيق الوسائل والأساليب الرقمية المتطورة فى تقديم الخدمات لعملاء الغاز الطبيعى، تيسيرًا عليهم فى أداء المعاملات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهرى.

يأتى ذلك فى إطار برنامج وزارة البترول لدعم التحول الرقمى فى مختلف أنشطة قطاع البترول والغاز، والذى يعد أحد المحاور الأساسية لمشروع تطوير وتحديث القطاع الجارى تنفيذه حاليًا، حيث يستهدف برنامج العمل السابع بهذا المشروع تنفيذ منظومة رقمية متكاملة لربط شركات القطاع ضمانًا لسرعة تداول المعلومات وبما يتيح كفاءة مراقبة الأداء وسرعة ودقة اتخاذ القرار لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات، كما يستهدف كذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حلول متطورة تتسم بالفاعلية والمرونة للتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.

تطبيق جديد للهواتف المحمولة لتسجيل قراءات عدادات الغاز

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة فى شركة بتروتريد، قد أطلقت تطبيق جديد للهواتف المحمولة تم تصميمه لتسجيل قراءات عدادات الغاز بواسطة كاميرا الهاتف ونقلها مباشرة لقاعدة بيانات العُملاء ومعرفة قيمة الفاتورة ودفعها من خلال البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية والحكومية المُختلفة على مستوى الجمهورية وأيضا من خلال فروع بتروتريد المميكنة الجديدة والذى يعد التطبيق بمثابة فتح قناة اتصال جديدة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي.

البترول قراءة الغاز التحول الرقمي فواتير الاستهلاك بتروتريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: وصلنا لأسواق اليابان وأمريكا.. ونصدر حوالي 400 منتج

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل من هجوم روسي كاسح يطيح بـ زيلينسكي

الانتخابات الرئاسية 2024.. تدخل عاجل من الهيئة الوطنية لحل مشاكل الشهر العقارى

وزير الزراعة: استكمال المشروع القومي للصوب لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة|فيديو

البلطي أبرزها.. وزير الزراعة: مصر الأولى إفريقيًّا في الاستزراع السمكي| فيديو

تعرف علي علامات تلف حساس الشكمان بالسيارة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ