بالتقسيط على 30 سنة .. امتلك شقة متشطبة بمقدم 25 ألف جنيه

ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"..

تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المخصصة للأشخاص محدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن كل المصريين".

الوحدات السكنية المقرر طرحها بمساحة 90 مترا مربعا، لكافة الفئات من الشباب والأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بـ 14 مدينة جديدة بمدن (15 مايو - بدر - السادات - 6 أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - برج العرب الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة).

صندوق الإسكان الاجتماعي

ويعكف صندوق الإسكان الاجتماعي على تحديد مقدم الحجز والذي من المتوقع أن يكون مقدم الحجز من 25 إلي 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة الرسوم البريدية بما يقدر بـ 405 جنيهًا، بالإضافة إلى الأجرة البريدية 40 جنيها، واشترطت الإسكان حتى الآن في حجز الوحدات، على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، لمدة تمويل تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري، ومن المقرر أن ترتفع الأسعار بمقدار 10% عن الطرح الأخير لوحدات سكن كل المصريين والتي كانت يقدر سعرها 310 آلاف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

- استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

- إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي -الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي -معاش استثنائي أو خلافه -امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)» علـى أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان من العاملين بالحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

- مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان للعاملين بالقطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

- مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الإجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

الأوراق المطلوبة من للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وهي كما يلي: وثيقة الزواج أو الطلالق أو الوفاة - شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن) - قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا، الأعزب، المطلقة، الأرملة).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

الأوراق المطلوبة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

- سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات الممكن تنفيذها وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية التابعة لمحافظة المواطن الحكومية المعتمدة على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2021.

وفيما يتعلق بمدي إمكانيه حجز وحده جديده للمتقدم على الإعلانات السابقة:-

في حالة سبق الحجز بإحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة: يشترط تقديم مستند يُفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

