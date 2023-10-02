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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجزار: قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى عام 2014 بلغ 8 مليارات دولار سنويًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة واجهت تحدي الاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى عام 2014، 8 مليارات دولار سنويًا.

 

وأوضح الجزار خلال كلمته بجلسات اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» أنه إذا استمر زحام القاهرة الكبرى بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويًا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014.

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وأستعرض شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، والتي بلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.

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