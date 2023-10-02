السيسي لوزير التموين: الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار

وجه الرئيس السيسى سؤالًا للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلًا "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق، أرجو إنك ترد؟".



جاء سؤال الرئيس السيسي خلال جلسة "الأمن المائى والأمن الغذائى" فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.



ورد وزير التموين: "ده من تأشير السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان، صحيح هناك اختلافات فى الأسعار، ولما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل، والنهارده البصل ابتدى ينزل، وأنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل".



وأضاف وزير التموين:"لدينا احتياطى جيد من السكر، وعندي اجتماع مع التجار يوم الثلاثاء المقبل، وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل فى تسعير جبرى لأن الدستور نص على إنه الاقتصاد المصرى اقتصاد حر، وقانون مكافحة الممارسات الاحتكارية أعطى الحق لوزير التموين لسلعة معينة ومدة معينة ان يعرض اسبابها على رئيس الوزراء لعرض الأمر على مجلس الوزراء لتحديد سعر لمدة محددة ولجأنا لده فى السكر فى 2017، والسكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا".



وتعهد وزير التموين ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر حياة وطن بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء و رجال الدولة.

