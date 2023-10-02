عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أولى أغنيات ألبومه الجديد .. رامي جمال يستعد لطرح جيت متأخر

رامي جمال
رامي جمال

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.

رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.

ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.

وتابع: هنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ باغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….علي قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعه ها جاهزين؟.

 

أخر حفلات رامي جمال 

وأحيا رامي جمال حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد". 

 

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.

رامي جمال المطرب رامي جمال حفلات رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

طالما جاي من الحرام نبيعه.. قصة فتاة عرضت صغيرها للبيع على فيسبوك

بسبب غرامة الزمالك.. تهديد شديد اللهجة لـ كهربا

موضوعات متعلقة

سوما عن الذكاء الاصطناعي.. عيب نلاقى العندليب يغني مخاصماك

في لوكيشن «الإسكندراني»|خالد يوسف يحتفل بعيد ميلاده: «كان يوم وحش لهذه الأسباب»

تامر عاشور يتألق في حفله بالإسكندرية.. صور

وليد توفيق الحاضر الوحيد .. نجوم الفن يتغيبون عن عزاء نجاح سلام

أخبار الفن.. سوما تكشف مساندة أصالة لها فى مرضها.. نقل عنبة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أنغام تتوجه إلى الكويت لإحياء حفل ليلة العمر

أمام متحف الحضارة.. رامي صبري يحيى حفلا بمناسبة انتصارات أكتوبر

سوما بندوة صدى البلد: أصالة طلعتني أعمل عمرة على كرسي متحرك| شاهد

ترشيحاتنا

بقنبلة يدوية ورشاش آلي.. شاب يقتل عائلة زوجته في سوريا

بوق مأجور لواشنطن.. بيان عاجل من كوريا الشمالية بشأن وكالة الطاقة الذرية

هيونداي تزود كونا بنظام جديد لـ فتح وغلق السيارة| تفاصيل

بيوت التطوع.. أنشطة توعوية داخل الجامعات لحماية الطلاب من الإدمان

البعوض يزداد شراسة ونشرا لـ الأمراض.. لهذا السبب

دعاء الشفاء للأبناء للتخلص من الأمراض والكروب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيضx أسود.. جومانا مراد تثير الجدل بإنوثتها من مهرجان الإسكندرية

بفستان قشر سمك.. نرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة من مهرجان الإسكندرية

بفستان كب.. الهام شاهين تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية

بفستان جينز.. كارولين عزمى تثير الجدل باطلالة ملفتة

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ