أولى أغنيات ألبومه الجديد .. رامي جمال يستعد لطرح جيت متأخر

يستعد المطرب رامي جمال لطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد والمفترض أن يخوض به المنافسة خلال فصل الشتاء القادم.



رامي أعلن عن استعداده لطرح أغنية جيت متأخر ليفتتح بها الموسم الجديد، مشيرا أنها من أفضل الأغاني التى سجلها مؤخرا.



ونشر جمال على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: تعالو نتفق اتفاق الناس اللي بتحب اول البوم والبوم فتره مش سهله العشر اغاني اللي جايين في الشتا دول عشانكم.



وتابع: هنبدأ مرحله جديده تماما وده وعد هنبدأ باغنيه جيت متأخر اللي واثق من حبي فيها ومن كتر ما بسمعها وانا عاده مبحبش اسمع شغلي ان فيها حاجه زي السحر كده انا شخصيا مدمنها ….علي قد ما هشوفكم متحمسين واشوف عدد كبير عاوزها تنزل هنزلها بسرعه ها جاهزين؟.





أخر حفلات رامي جمال

وأحيا رامي جمال حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد".

وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.