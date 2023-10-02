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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. عزاء الفنان محمد فريد في الحامدية الشاذلية

محمد فريد
محمد فريد

تتلقى أسرة الفنان الراحل محمد فريد العزاء مساء اليوم الأثنين بعد صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
 

وفاة الفنان محمد فريد

وكان الفنان محمد فريد قد وافته المنية مساء يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.
 

وشيّعت جنازة الفنان محمد فريد إلي مثواه الأخير من مسجد الحصري بأكتوبر عقب صلاة  ظهر أمس الأحد.

حيث خيّم الحزن علي الحضور من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال العامة، كما حضر الفنان أشرف ذكي والفنانة نهال عنبر فقط من الوسط الفني.

 

نعي نقابة المهن التمثيلية 

وحرص نقابة المهن التمثيلية على إصدار بيانا لنعي الفنان الراحل جاء فيه: نعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي؛ الفنان القدير محمد فريد.

 

قالت النقابة فى بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛  داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد فريد مسجد الحامدية الشاذلية وفاة الفنان محمد فريد عزاء الفنان محمد فريد

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