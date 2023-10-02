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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بدون شيخ..أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم

بدون شيخ..أفضل التطبيقات
بدون شيخ..أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم

أصبح حفظ القرآن الكريم من الأمور السهلة والبسيطة في عصرنا الحالي، حيث أصبح هناك العديد من التطبيقات التي تساعد على ذلك، حتى بدون الحاجة إلى شيخ.

 

إليك أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم:

 

• تطبيق "سمع لي": يعتبر من أفضل التطبيقات لحفظ القرآن الكريم، حيث يتميز بالعديد من المميزات، منها:

• إمكانية سماع القرآن الكريم بصوت العديد من القراء.

• إمكانية تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء أو سور أو آيات.

• إمكانية وضع علامات على الآيات التي تم حفظها.

• إمكانية اختبار حفظك للقرآن الكريم.

• تطبيق "حفظ القرآن بالتكرار": يتميز هذا التطبيق ببساطة استخدامه وسهولة استخدامه، حيث يساعدك على حفظ القرآن الكريم من خلال التكرار.

• تطبيق "تلاوة القرآن الكريم": يتميز هذا التطبيق بجودة تلاوة القرآن الكريم، حيث يضم العديد من القراء.

• تطبيق "القرآن الكريم": يتميز هذا التطبيق بكونه تطبيقًا رسميًا لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، حيث يضم العديد من المميزات، منها:

• إمكانية قراءة القرآن الكريم بالعديد من اللغات.

• إمكانية البحث في القرآن الكريم.

• إمكانية حفظ القرآن الكريم.

 

نصائح لحفظ القرآن الكريم باستخدام التطبيقات:

 

• حدد هدفًا واضحًا: قبل البدء في حفظ القرآن الكريم، حدد هدفًا واضحًا، مثل حفظ جزء معين من القرآن الكريم في غضون فترة زمنية محددة.

• ابدأ من الجزء الأسهل: لا تحاول حفظ جزء كبير من القرآن الكريم في البداية، بل ابدأ من الجزء الأسهل، ثم انتقل إلى الأجزاء الأكثر صعوبة.

• استخدم طريقة التكرار: تعتبر طريقة التكرار من أفضل الطرق لحفظ القرآن الكريم، حيث تساعدك على حفظ الآيات بشكل جيد.

• لا تتوقف عن المراجعة: بعد حفظ جزء من القرآن الكريم، لا تتوقف عن المراجعة حتى تتأكد من حفظه جيدًا.

ختامًا، تعتبر التطبيقات من الوسائل الجيدة لحفظ القرآن الكريم، حيث توفر لك العديد من المميزات التي تساعدك على الحفظ بسهولة ويسر.

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