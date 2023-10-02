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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، عدد من الفلسطينيين في حملة مداهمات لعدد من المناطق بالضفة الغربية.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع بعض السكان لتحقيقات ميدانية.

وفي رام الله، اعتقل الجريح محمد الطيراوي، وفريد الطيراوي، من مخيم الجلزون، ومحمود رضوان، وصلاح عواد، من ترمسعيا.

فيما اعتقل من جنين، محمد المبيض، والمحرر قيس عرعراوي، بينما اعتقل من بلدة يعبد قضاء المحافظة، حسن حرزالله، وحمزة حرزالله، وحسين حرزالله.

واعتقل من نابلس الشاب محمد بشكار بعد اقتحام حي المساكن الشعبية، والشاب محمد أبو عيشة من عسكر البلد.

وفي سياق متصل،  أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجز "الكونتينر" العسكري، شمال شرق بيت لحم الرابط بين جنوب الضفة الغربية ووسطها.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بحسب وكالة "وفا"، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز، أمام مرور المركبات، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة، على طول طريق واد النار، الرابط بين جنوب الضفة ووسطها وشمالها.

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