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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نصي الثاني يدخل قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر

نصي الثاني
نصي الثاني

تمكن مسلسل نصي الثاني من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام علي منصة شاهد vip .

واحتل مسلسل نصي الثاني من بطولة علي ربيع وسلوي عثمان المركز الخامس من أصل 10 مراكز هم الأعلي في القائمة . 

يضم العمل إلى علي ربيع، كل من محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، ايمان السيد، ياسمين عمر، بمشاركة كوكبة من الممثلين الذين يظهرون كضيوف شرف.

ومن المقرر ان تظهر كل من الفنانة وفاء عامر ، والفنانة ياسمين رئيس  وبسنت شوقي كضيفات شرف ضمن حلقات مسلسل نصي الثاني .

بعد ميرنا نور الدين.. وفاء عامر وياسمين رئيس ضيفات شرف "نصي الثاني"

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علي ربيع.. رحلة البحث عن الحب:

 

يوضح علي ربيع أن "نادي حمدي النادي هو شاب بسيط "مالوش علاقة بالحب"، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني"، لافتاً إلى أنه لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية. وهو لا يريد أن يتزوج زواج صالونات، لأنه يعتقد أن هذا النوع من الزواج لا يضمن السعادة الزوجية. هذا باختصار ما نراه في الحلقات العشر". ويشير أن "في كل حلقة معنا نجمة سنتعرف إلى قصة نادي معها". ويشير ربيع إلى أن "بطاقة سحرية تقع في يد نادي، كلما كتب اسماً عليها وجد فتاة بالاسم نفسه تقع في حبه، لكن الحبكة ليست مبنية على هذا الأمر بالتحديد"، متوجهاً بالشكر إلى "كل النجمات اللاتي كن ضيفات شرف في المسلسل". ويردف قائلاً أن "العديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دوراً رائعاً".  

 

نصي الثاني منصة شاهد vip منصة شاهد محمود محمود سلوي عثمان إسماعيل فرغلي

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