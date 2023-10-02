كيف تحمي طفلك من التقلبات الجوية خلال أيام الدراسة؟ |فيديو

‏قال الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية، أن مع بداية العام الدراسي من كل عام وبسبب الاستيقاظ المبكر للأطفال هذا يسبب لهم التهاب الحلق ونزلات البرد وهذا الأمر متكرر في هذه الفترة من العام.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، ‏يجب على الأمهات أن يساعدوا الأطفال على الاستيقاظ مبكرا لكي يعتادوا على درجة حرارة الجو ويتحركوا قليلا في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة حتى لا يفاجئوا بدرجة الحرارة في الخارج ويتعرضوا لنزلات البرد، ‏مؤكدا أن اعتقاد أن الطفل يجب أن يغسل وجهه بمياه باردة فور الاستيقاظ وشرب الماء البارد قبل الخروج كل هذا أمر شائع لدى الأسرة المصرية لكنه اعتقاد خاطئ.