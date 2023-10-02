مع عودة المدارس.. تعرف على أفضل خيارات الأطعمة الصحية للانش بوكس طفلك

‏قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أستاذة البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية ورئيس قسم بمستشفى جامعة القاهرة، أن مع عودة المدارس "اللانش بوكس" الصحي للأطفال في المدارس يجب أن يحتوي على البروتين والنشويات حتى يستطيع الطفل مواصلة اليوم الدراسي.

‏وتابعت ‏خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، أنه يفضل أن يتناول الطفل وجبة الإفطار قبل النزول إلى المدرسة ويكون "اللانش بوكس" عبارة عن وجبة "سناك" خفيفة، ‏مضيفة أن من الممكن أن نعطي للطفل الفيتامينات عن طريق الخضروات مثل شرائح الجزر والخيار، أوالخس والجرجير.