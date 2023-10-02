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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسرحية للجمهور.. روسيا تعلق على تخلي أمريكا عن مساعدة أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

علق نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، على إقرار ميزانية مؤقتة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تتضمن دعمًا لأوكرانيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ريابكوف إن مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لن يغير أي شئ فيما يتعلق بأوكرانيا، مؤكدًا أنه لا يوجد تغيير بالنسبة لموسكو وهذه عبارة عن "مسرحية للجمهور".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، في وقت سابق على قانون وافق عليه الكونجرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 نوفمبر المقبل.

وفي الوقت نفسه، لم ينص القانون على تخصيص الأموال لاحتياجات أوكرانيا.

لكن قال بايدن، على خلفية إقرار الميزانية المؤقتة إن دعم أوكرانيا سيظل مستمرًا، مؤكدًا أنه ينتظر بشكل عاجل من الكونجرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، مشروع قانون منفصل لمساعدة أوكرانيا. 

وأكد بايدن، أنهم سيدعمون أوكرانيا من خلال تصويت منفصل. "لا يمكننا، تحت أي ظرف من الظروف، قطع المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا. أتوقع أن يفي رئيس البرلمان بالتزامه بضمان إقرار (مشروع القانون)".

وشدد بايدن على أن أمريكا لم يتبقَ لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنًا عن "شعور بالإلحاح الشديد".

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