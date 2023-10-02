رئيس بعثة منتخب الصم يكشف كواليس الفوز على منتخب ألمانيا في كأس العالم

‏ قال محمد يحيى، رئيس بعثة المنتخب المصري للصم، في ماليزيا أن الجميع سعداء بالنتيجة التي وصل إليها المنتخب المصري للصم، في بطولة كأس العالم وبالأمس كان هناك مباراة صعبة جدا ضد المنتخب الألماني ولكن استطعنا الفوز عليهم والوصول إلى نصف‬ النهائي كأس العالم.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، ‏أن المواجهة القادمة ستكون ضد المنتخب الياباني يوم الأربعاء والجميع يتمنى الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لأن المنتخب قدم أداء رائع في هذه البطولة، مؤكدا أن بعد الدعم النفسي الذي حصلوا عليه من بعض اللاعبين الكبار مثل محمد الشناوي حارس الأهلي، وعصام الحضري ومحمد النني، هذا الأمر كان له فارق كبير معهم.