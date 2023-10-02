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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس بعثة منتخب الصم والبكم: التأهل إلى نصف نهائي المونديال مستحق.. وهدفنا اللقب

صدى البلد

 

قال محمد يحيى رئيس بعثة منتخب مصر للصم والبكم، إنه فخور بما يقدمه المنتخب الوطني بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم، مؤكدًا أنه لا فارق بينهم وبين الأصحاء.

وأضاف يحيى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مواجهة ألمانيا في ربع النهائي كان صعب للغاية، مشددًا أن المنتخب الوطني مصنف ضمن الـ5 الأوائل على مستوى العالم.

وأشار إلى أن منتخب مصر، تلقى تهنئة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر اتصال بالفيديو، بينما اللجنة البارالمبية لم تتأخر على الإطلاق على البعثة، موضحًا أن الدعم الذي تلقوه من النجوم العالميين يحفزهم للاستمرار.

وأشار إلى منتخب مصر سيواجه اليابان في نصف نهائي البطولة، والتي ستكون صعبة، إلا أن لاعبي الفراعنة لديهم القدرة على التأهل إلى النهائي، مناشدًا بإلقاء نظرة من الشركات الراعية على منتخب مصر الذي يستحق الإشادة.

https://www.youtube.com/watch?v=Ntb40xDa7iI

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاعلامي هاني حتحوت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الر الشباب والرياض الشر الشباب والرياضة

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