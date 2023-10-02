وزير الصحة: لدينا 700 مستشفى مر على انشائها أكثر من 100 عام

أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك أكثر من 700 مستشفى مر على انشائها أكثر من 100 عام، على الرغم من تطوير مستشفيات كثيرة.

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، صور لـ المستشفيات قبل التطوير، وبعد التطوير، وكشف أن الدولة انفقت الكثير من الأموال لتطوير المستشفيات، ومن أجل تنفيذ المبادرات الصحية.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.