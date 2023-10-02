الرئيس السيسي يطالب بمزيد من البرامج التي تقدم نصائح صحية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى أن يكون هناك برامج تتحدث عن العادات الصحية والعادات الرياضية، بدلا ما كل البرامج طبخ، معلقًا :" 4 قنوات بتتكلم على المطبخ.. المطبخ.. وياريت ما حدش يزعل من كلامي".

وأضاف الرئيس السيسي، أن تلك البرامج تعطي نصائح للمواطنين، بشأن الحياة، مثلا قبل الزواج، لتجنب المشكلات الخاصة بالأمراض.

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أول أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.