8 مراكز لتصنيع البلازما .. الرئيس السيسي يتحدث عن خطوة هامة في القطاع الصحي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا ‏قمنا بعمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف ترون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، ‏بشكل سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشراف دقيق جدا وصارم.

‏وتابع الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليون جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة ‏وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاح وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا و نهارا.