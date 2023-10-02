8 مراكز لتصنيع البلازما .. الرئيس السيسي يتحدث عن خطوة هامة في القطاع الصحي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إننا قمنا بعمل ثمانية مراكز لتصنيع البلازما في هذه المرحلة وسوف ترون معايير عالمية للدول المتقدمة للتعامل مع الشأن الصحي، بشكل سوف نتعلم منه الكثير لأن هذا الكلام يتم اعتماده من الشركة الإسبانية وتشرف عليه إشراف دقيق جدا وصارم.
وتابع الرئيس السيسي خلال جلسات مؤتمر حكاية وطن: نحن نحتاج إلى أربعة أو خمسة تريليون جنيه ، وصعب جدا يتوفروا في هذه الفترة وأنا أتحدث للناس التي لا يعجبها حال المستشفيات.. البلد لن تستطيع توفير هذه الأموال إلا عندما يكون ذلك متاح وحتى يتوفر معنا الأموال يجب أن نعمل ليلا و نهارا.