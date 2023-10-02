وزيرة التضامن: جزء من الحماية الاجتماعية هو الاستثمار في البشر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن جزءا من الحماية الاجتماعية هو الاستثمار فى البشر، مشيرة: “نتحدث عن فئات كثيرة لأن العدالة الاجتماعية ملف مهم جدا، وتحتوي على كافة الوزارات العاملة فى المجال، من الصحة والتعليم والقوي العاملة والتضامن”.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال كلمتها اليوم فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم.

وتابعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الإجتماعية، لافتا إلى أنها ليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.