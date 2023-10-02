الداخلية تضبط صفقة مخدرات قيمتها 2.1 مليون جنيه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 30 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,100,000 مليون جنيه تقريباً.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائهما مُتخذاً من دائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .



