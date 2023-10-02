وزيرة التضامن: 6 ملايين طفل مستفيد من برنامج تكافل وكرامة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى أسرع من أدوات العمل الموجودة في وزارة التضامن في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، لذلك كان يجب أن نطور ونقوم بميكنة الوزارة، ونطور البنية التحتية.

وأضافت "القباج"، خلال فعاليات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، نوجه التحية للقطاع المصرفي لأن المسؤولية المجتمعية التي تم دفعها من البنوك خلال الفترة السابقة ليست بالقليلة، بالإضافة إلى أموال الزكاة والأموال غير المرئية التي تأخذ مجراها مجتمعيا.

‏وتابعت “برنامج تكافل وكرامة برنامج استثمار في البشر، ونحن نتحدث عن أكثر من 6 ملايين طفل مستفيد من البرنامج تحت سن 18 سنة”.