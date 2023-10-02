وزيرة التضامن: تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم قادرون باختلاف

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن وصل دعم “قادرون بأختلاف” إلى 8 مليارات جنيه، إضافة إلى إطلاق أول قانون لكبار السن لتكريمهم والاستثمار فيهم لأنهم قادرون على العطاء.

وقالت نيفين القباج، خلال كلمتها التي ألقتها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك 720 ألف امرأة معيلة، مؤكدة أن هذا البرنامج مناصر للأسرة والمرأة، لأن 75% من حاملين بطاقات “تكافل وكرامة” من السيدات.

مشروعات صغيرة

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن المرأة الريفية على قدر كبير من الذكاء، ومن الممكن أن تستغل الدعم المادي في مشروعات صغيرة.