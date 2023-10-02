بالوعي مصر تتغير للأفضل| وزير التضامن: نحتاج لتطوير قدرات العمل الأهلي.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تحاول التوسع في فكرة الاستثمار من أجل توفير موارد لتمويل مشروعات ومبادرات الوزارة.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد\الفتاح السيسي: "أنه تم إنشاء إدارة بالوزارة اسمها الاستثمار وتنمية الموارد، فضلا عن التوسع في برامج التوعية الأسرية والمجتمعية".

وأشارت إلى أنه يتم تطبيق مؤشر العمل الأهلي المصري، وأكاديمية العمل الأهلي، في أعمال الوزارة ويتم التنسيق بشأنها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، معقبة: "نحن في حاجه شديدة لتطوير قدرات العمل الأهلي".

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: "أنه بالوعي يمكن أن تتغير مصر للأفضل، والحكاية هي حكاية شعب ووعي".