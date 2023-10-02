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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف سبب بداية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

‏قال اللواء محمد الغباري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مشروع نتيجته كانت الربيع العربي ومن هنا بدأ توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وتابع ‏خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، أن بعد ثورة 30 يونيو الولايات المتحدة كانت تدعم نظام الإخوان وجزء من اللبراليين مثل البرادعي ‏ولكن مصر والشعب المصري كان يرى مصلحة الدولة فوق كل شيء.

 

‏وأضاف أن العلاقات بدأت في التوتر وبدأت الولايات المتحدة تضغط بسبب موضوع المساعدات ومن ثم موضوع حقوق الإنسان.

اللواء محمد الغباري الولايات المتحدة الامريكية الربيع العربي برنامج صباح الورد ثورة 30 يونيو

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