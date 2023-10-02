مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف سبب بداية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

قال اللواء محمد الغباري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مشروع نتيجته كانت الربيع العربي ومن هنا بدأ توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، أن بعد ثورة 30 يونيو الولايات المتحدة كانت تدعم نظام الإخوان وجزء من اللبراليين مثل البرادعي ولكن مصر والشعب المصري كان يرى مصلحة الدولة فوق كل شيء.
وأضاف أن العلاقات بدأت في التوتر وبدأت الولايات المتحدة تضغط بسبب موضوع المساعدات ومن ثم موضوع حقوق الإنسان.