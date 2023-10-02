مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف سبب بداية توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

‏قال اللواء محمد الغباري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مشروع نتيجته كانت الربيع العربي ومن هنا بدأ توتر العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع ‏خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "ten tv"، أن بعد ثورة 30 يونيو الولايات المتحدة كانت تدعم نظام الإخوان وجزء من اللبراليين مثل البرادعي ‏ولكن مصر والشعب المصري كان يرى مصلحة الدولة فوق كل شيء.

‏وأضاف أن العلاقات بدأت في التوتر وبدأت الولايات المتحدة تضغط بسبب موضوع المساعدات ومن ثم موضوع حقوق الإنسان.