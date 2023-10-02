حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

يتميز شهر أكتوبر بـ ظواهر فلكية فريدة تتعلق بـ الشمس و القمر و الكواكب .

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تشهد سماء أكتوبر أحداث فلكية عدة لعل أبرزها كسوف الشمس أو ما يسمى بـ "حلقة النار" في 14 أكتوبر و قمر الصياد بعد أسبوعين.



سيمر القمر أمام الشمس، في 14 أكتوبر، ليحجب جزءا كبيرا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس "الحلقي" أو "حلقة النار".

ولأن الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

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