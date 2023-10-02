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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

ظواهر كونية نادرة
ظواهر كونية نادرة

يتميز شهر أكتوبر  بـ ظواهر فلكية فريدة تتعلق بـ الشمس و القمر و الكواكب .

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، تشهد سماء أكتوبر أحداث فلكية عدة لعل أبرزها كسوف الشمس أو ما يسمى بـ "حلقة النار" في 14 أكتوبر و قمر الصياد بعد أسبوعين.


سيمر القمر أمام الشمس، في 14 أكتوبر، ليحجب جزءا كبيرا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس "الحلقي" أو "حلقة النار".

ولأن الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

 

ولمتابعة المزيد حول ظواهر كونية نادرة تحدث هذا الشهر .. تابع الفيديو جراف التالي:

ظواهر فلكية فريدة القمر الكواكب حلقة النار قمر الصياد

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