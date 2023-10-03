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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بترويج عملات نقدية مزورة

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة 3 أشخاص، بتهمة ترويج عملات نقدية مقلدة لتحقيق أرباح غير مشروعة فى منطقة عابدين.

وضبط المتهمون حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم مبلغ مالى "فئات مختلفة" مقلدة، وعدد من الملصقات منسوب صدورها لفرع أحد البنوك.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتقليد المبلغ المضبوط بقصد ترويجه بين المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذهم من شقة سكن أحدهم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأرشد المتهمون عن كمية من الأوراق المعدة لتقليد العملات الورقية، و4 جهاز طابعة ألوان، ومكبس حديدى يستخدم فى طباعة العلامات المائية وإسكنر، و 2 شبلونه مطبوعة عليها العلامات لعملات نقدية (محلية – أجنبية)، وشريط فسفورى حرارى يستخدم فى طباعة العلامات المائية، وكمية من ورق يستخدم فى طباعة العملات الورقية، وكاميرا، وكمية من الأحبار تستخدم فى طباعة العملات مختلفة الفئات بمسكن أحد المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات حتى تم إحالتهم للمحاكمة.

محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة ارباح غير مشروعة عابدين

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