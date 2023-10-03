الإمارات تفتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الإمارات، فتح باب التسجيل لتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشر، التي تقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، بالإمكان التسجيل والمشاركة اعتباراً من اليوم 2 أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الجاري؛ وتعد الجائزة إحدى مبادرات الهيئة التي تسعى من خلالها إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، على المساهمة في توفير تنقّل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وتماشياً مع تزايد المشاركات من القطاعين الحكومي والخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع عام الاستدامة 2023 لدولة الامارات، تم التحديث على الدورة الثالثة من الجائزة، عبر إعادة هيكلة فئات الجائزة وتوسعها لتشمل ثلاث فئات رئيسية (بدلا من فئتين)، والتي أصبحت كالآتي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص.

وقال حسين البنا، رئيس اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تعتبر جائزة النقل المستدام من الجوائز العريقة التي تحظى بشعبية واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية بمختلف فئاتها، نظراً لدورها المحوري في تثمين الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في منظومة النقل، باعتبارها مستقبل الإنسان، وسعيها المستمر نحوترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية.

وأضاف البنا: حرصت الهيئة على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين بالمشاركة في الدورة الثالثة عشر من الجائزة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة في دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

وأكد البنا أن الدورة الثالثة عشر من الجائزة ستحصد مشاركة واسعة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت 140 مشاركة، نظراً لتنوع فئات المشاركة وتوسيع باب المشاركة في فئة البحث والتطوير، والتي من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير من والأفراد والمؤسسات في المجال الأكاديمي.