عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تفتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام

جائزة دبي للنقل المستدام
جائزة دبي للنقل المستدام

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الإمارات، فتح باب التسجيل لتلقي الطلبات للمشاركة في جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الثالثة عشر، التي تقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، بالإمكان التسجيل والمشاركة اعتباراً من اليوم 2 أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الجاري؛ وتعد الجائزة إحدى مبادرات الهيئة التي تسعى من خلالها إلى تشجيع القطاعين العام والخاص، على المساهمة في توفير تنقّل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي.

وتماشياً مع تزايد المشاركات من القطاعين الحكومي والخاص من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع عام الاستدامة 2023 لدولة الامارات، تم التحديث على الدورة الثالثة من الجائزة، عبر إعادة هيكلة فئات الجائزة وتوسعها لتشمل ثلاث فئات رئيسية (بدلا من فئتين)، والتي أصبحت كالآتي: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير، وفئة التكريم الخاص.

وقال حسين البنا، رئيس اللجنة العليا لجائزة دبي للنقل المستدام، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: تعتبر جائزة النقل المستدام من الجوائز العريقة التي تحظى بشعبية واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الشركات الخاصة في مجتمع الأعمال بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية بمختلف فئاتها، نظراً لدورها المحوري في تثمين الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية، من خلال ترشيد الطاقة والاستخدام الأمثل لها، وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة في منظومة النقل، باعتبارها مستقبل الإنسان، وسعيها المستمر نحوترسيخ مفهوم النقل الجماعي للحد من البصمة الكربونية.

وأضاف البنا: حرصت الهيئة على إعطاء المهلة الزمنية الكافية للراغبين بالمشاركة في الدورة الثالثة عشر من الجائزة، فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة في كل من: فئة المبادرات، وفئة البحث والتطوير لتشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يؤكد مساعي الهيئة في دعم رؤية إمارة دبي في استشراف مستقبل النقل المستدام، عبر تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومواكبة أحدث التقنيات والابتكارات الصديقة للبيئة.

وأكد البنا أن الدورة الثالثة عشر من الجائزة ستحصد مشاركة واسعة مقارنة بالدورة السابقة التي شهدت 140 مشاركة، نظراً لتنوع فئات المشاركة وتوسيع باب المشاركة في فئة البحث والتطوير، والتي من المتوقع أن تحظى باهتمام كبير من والأفراد والمؤسسات في المجال الأكاديمي.

الامارات هيئة الطرق والمواصلات الطرق والمواصلات بدبي جائزة دبي للنقل دبي للنقل المستدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

إعلامي شهير يكشف مفاجأة سارة بشأن مدافع الأهلي المحتمل

ترشيحاتنا

جماهير الأهلي تهتف لنجم الزمالك في احتفالية دعم الرئيس السيسي بالفسطاط| فيديو

عبد الله جورج: حسين السيد تبرع بـ 50 ألف دولار للزمالك

فرج عامر يكشف مفاجآت بشان كولر: رفض صفقات.. والأيام أثبتت صحة توقعه

انهيار وفاء مكي في عزاء محمد فريد: كان واقف جنبي لما أمي تعبت| فيديو

المستشار محمود فوزي: رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مهمة كبيرة ودقيقة

هل صلت السيدة خديجة الصلوات الخمس.. وكيف كانت الصلاة قبل المعراج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

بحضور أشرف زكي.. رضا البحراوي يحيي حفل انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ