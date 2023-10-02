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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الداخلية: إنشاء 5 مراكز إصلاح بوقت قياسي بعيدا عن موازنة الدولة

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق

كشف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن أنه كان يوجد سجون يصل عمرها لأكثر من 100 عاما، وكان يتم بذل جهود جبارة للحفاظ على السجين في هذا الوقت خلال هذا الوقت، ليخرج عنصر صالح في المجتمع، وكان هناك نجاحات في هذا المجال، أو لا يزيد في عمله الإجرامي ونشاطه الإجرامي. 

وزير الداخلية يتحدث عن مراكز الإصلاح والتأهيل 

وأضاف "توفيق"، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن"، المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أنه صدرت توجيهات بضرورة إنهاء هذه المشكلة، وتحويل المؤسسات العقابية لمؤسسات نافعة، وأن تكون فرصة المتواجد في السجن يخرج عنصر صالح في المجتمع أكثر من أن يكون على نفس الفكر الإجرامي الذي دخل به، مستشهدًا بتصريح الرئيس السيسي أن الإنسان إذا أذنب ويتم معاقبته لا يكون العقاب مرتين.

وتابع وزير الداخلية، أن الرئيس السيسي وضع كل العناصر، وهو من وصف السجن باسم مراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تكون مراكز مجمعة تصلح وتقوم السلوكيات والأفكار، وتؤهل النزلاء ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع سواء يمتلك مهنة أو لا يمتلكها، ومن ثم انعقدت لجان علمية لترجمة هذه التوجيهات لخطة عمل ونموذج يمكن تطبيقه، وشارك فيه لفيف من علوم الاجتماع ورجال الدين، والفنون والثقافة وتم عقد العديد من ورش العمل إلى أنه تم التوصل لنموذج يلبي كافة التوجيهات الرئاسية. 

واستكمل، أنه تم العرض والتصديق عليها من الرئيس السيسي، وتم بدء تطبيق هذه المراكز، تم إنشاء 5 مراكز إصلاح وتأهيل في زمن قياسي وهو عامين. 

وأردف، أنه تم هدم 26 سجن عمومي وتسليمهم للدولة، والقيمة السوقية لهذه السجون إضافة للمنشآت الشرطية التي تم الانتقال منها لمواقع أخرى تماثل تكلفة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتالي لم يتم تحميل الدولة أي أعباء مالية من الإنشاء.  

وزير الداخلية محمود توفيق قناة إكسترا نيوز مؤتمر حكاية وطن السيسي

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