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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علاقة مشبوهة.. لماذا تنحى قاض أمريكي عن النظر في محاكمة ترامب؟

ترامب وتوماس في وقت
ترامب وتوماس في وقت سابق

رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الاثنين قبول استئناف قدمه محامي ترامب السابق جون إيستمان فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني التي تم تسليمها إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير 2021 ،وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وتنحى القاضي في المحكمة كلارنس توماس عن النظر في قضية ترامب.

وقالت المحكمة إن القاضي كلارنس توماس لم يشارك في النظر أو البت في طلب إيستمان بأن تقوم المحكمة العليا بإلغاء أحكام المحكمة الأدنى المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني، في رفض الاستماع إلى القضية.

وذكرت إن تنحي توماس، لم يتم تفسيره، وهو المرة الأولى التي يتنحى فيها عن قضية تتعلق بتمرد 6 يناير من قبل حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعد إيستمان كاتب قانوني سابق لدى القاضي توماس، وبعض رسائل البريد الإلكتروني المقدمة للجنة من قبل صاحب عمل سابق كانت بين إيستمان وجيني زوجة توماس.

يخضع توماس لتدقيق شديد بشأن علاقاته المالية مع الملياردير المحافظ، هارلان كرو ، والتي فشل توماس في الكشف عنها لسنوات.

ولعبت زوجته دورًا في حملة الظل القانونية لإبقاء ترامب في السلطة بعد خسارته أمام الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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