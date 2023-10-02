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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل حلول الشتاء.. طلب عاجل من زيلينسكي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 الدول الأوروبية إلى تكثيف توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا للحماية من الهجمات الروسية هذا الشتاء.

جاء ذلك في تصريحاته خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كييف اليوم حسبما ذكرت صحيفة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأوضح زيلينسكي أنه "من المهم جدا أيضا زيادة تعزيز الدرع الجوي الأوكراني إلى أقصى حد في الفترة التي تسبق فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي التي تلقتها كييف، مثل باتريوت وغيرها، تلعب بالفعل دورا إيجابيا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "نحن بحاجة إلى المزيد من هذه الأنظمة - على وجه الخصوص، وعدد قليل من صواريخ باتريوت لحماية مناطقنا الجنوبية يمكن أن يغير الوضع بشكل جذري".

 

وفي 2 أكتوبر، استضافت كييف اجتماعًا زائرًا لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

 

زيلينسكي جنوب أوكرانيا أنظمة باتريوت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي الدفاع الجوي

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