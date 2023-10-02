بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بدأ، منذ قليل، عزاء الفنان محمد فريد ، وذلك في مسجد الحامدية الشاذلية.

وكان أول الحاضرين من الفنانين جمال عبد الناصر واحمد صيام.

فنان جميل .. سيمون تنعي الفنان محمد فريد

حرصت الفنانة سيمون على نعي الفنان محمد فريد الذى رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سيمون صورة له من خلال حسابها الشخصي على موقع فيسبوك وعلقت ، قائلة: "البقاء لله الفنان محمد فريد الله يرحمه فنان جميل تقابلنا فى مسلسل جراب حواء".

وفاة محمد فريد:

وكشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.

وعلقت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناة من نقص حاد في الهيموجلوبين.

وفى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات "لصدي البلد": أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

425ef0d0-f8ec-4032-aa89-e43c6dd4c18c

a3981119-920e-4415-b21b-ab37729daa59

5e797c19-07f2-412a-9402-55a411249861

844cab88-c6cf-4d11-8796-b31d7363900e

5cfc6177-a6d7-42cd-954a-07b796250e83