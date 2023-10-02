عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر بيانا هاما

الإمارات
الإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، مساء اليوم في الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات، بعد انطلاقها لمدة 23 يوما.

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المبينة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وعدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية بعد الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم (2 أكتوبر الجاري) بتوقيت الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت اللجنة إلى أن ممارسة الأنشطة الدعائية في غير وقتها تعتبر مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن لجان الإمارات حرصت على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية للمرشحين، بهدف ضمان سيرها وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات باعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.

اللجنة الوطنية للانتخابات الامارات الحملات الانتخابية المجلس الوطني الاتحادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

ترشيحاتنا

أشرف زكي: نشكر السيسي على استجابته لنداء المصريين بالترشح للرئاسة

أسامة كمال: السيسي استجاب لنداء الملايين بميادين مصر وأعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين 2023

استخدام سلاح جديد بسيناء|ماذا تفعل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى شبه الجزيرة؟

السيسي بعد ترشحه لفترة رئاسية جديدة: "يا رب أكون أولى بها"

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين : "السيسي" الوحيد المؤتمن على قيادة الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت تاني مرة| توفيق عبد الحميد يعلن عن اعتزاله.. ما السبب ؟

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

فيديو

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ