الإمارات.. اللجنة الوطنية للانتخابات تصدر بيانا هاما

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 عن انتهاء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، مساء اليوم في الساعة 12 ليلاً بتوقيت الإمارات، بعد انطلاقها لمدة 23 يوما.

ودعت اللجنة جميع المرشحين إلى الالتزام بكافة قواعد وضوابط الحملات الانتخابية المبينة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وعدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية بعد الساعة الثانية عشرة من ليل اليوم (2 أكتوبر الجاري) بتوقيت الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشارت اللجنة إلى أن ممارسة الأنشطة الدعائية في غير وقتها تعتبر مخالفة صريحة لقواعد العملية الانتخابية التي قد تعرض من يقوم بها إلى الجزاءات المقررة وفق التعليمات التنفيذية للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن لجان الإمارات حرصت على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية للمرشحين، بهدف ضمان سيرها وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات باعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.