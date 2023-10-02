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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن ببني سويف يشارك في الاحتشاد الشعبي لدعم الرئيس السيسي

صدى البلد

شارك حزب حماة الوطن ببني سويف، في الاحتشادات الشعبية التي خرجت بميادين مصر، اليوم الإثنين، لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما استجاب له خلال ختام فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي عقد على مدار 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال حسن جعفر، أمين حزب حماة الوطن ببني سويف، إن  حزب حماة الوطن، أول الأحزاب الي أعلنت عن دعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وشاركت في الكارنفال الذي أقامه الشعب المصري في جميع محافظات مصر، حيث رأينا جميعًا الفرحة في عيون الحشود بالميادين.

وقال "جعفر"، في تصريحات له، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنداءات ملايين المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، علامة فارقة أمام العالم كله.

وأكد أمين حزب حماة الوطن ببني سويف، أنه سيكون هناك 20 مليون توكيل للرئيس السيسي من الشعب المصري، للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأشار حسن جعفر، إلى أن خروج المواطنين بالملايين إلى الميادين اليوم، هو تفويض للرئيس السيسي، الذي يثق في قدرته على حسم الانتخابات الرئاسية، مختتمًا: "نحن ندعمه ومعه لآخر المشوار".

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السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن حماه الوطن بني سويف

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