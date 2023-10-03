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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متى ينام هذا الرجل؟.. المقرحي: السيسي يقوم ببناء دولة

صدى البلد

أكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ما حدث اليوم في ختام حكاية وطن هو كشف حساب مختصر لأشياء عظيمة قد تمت خلال تلك الفترة منذ تولي الرئيس السيسي إلى يومنا هذا.

وأوضح "المقرحي"، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على شاشة سي بي سي، أن الرئيس بذل جهدا كبير لتكون مصر بهذا الشكل و في تلك المكانة، قائلا: "متى ينام هذا الرجل؟"، مؤكدا أن السيسي كان يقوم ببناء دولة في الوقت ذاته الذي يقوم به بمحاربة الإرهاب و الجرائم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، "الراجل بدأ و عمل مشاريع كتير و له حلم لابد أن يحققه، و سيحقق خلال السنوات الـ 6 القادمة بإذن الله و سنتقابل معه بـ 2030"، موضحا أن مصر نُقلت من كونها دولة مُفككة بعام 2011 إلى 2013 بخروج الرئيس السيسي و هو يضع رأسه على كفه أمام تلك العصابة الإرهابية وقفة رجل محب لهذا الوطن و للدور الذي سيقوم به.

ولفت، إلى أن الرئيس السيسي نفذ مشروعات متعددة و لابد أن يكمل إنجازاته، و قد قدم العديد من المجهودات في سبيل إنقاذ هذا الوطن و أنقذه بالفعل، معقبا: "بسبب وجود جيش مؤمن و قوي بمصر و محب لبلده و أنقذ شرطته التي حدث عليها الاعتداء الأول، أدى إلى وقوفها مرة أخرى و تمت إعادة بنائها، بعد هدم و تدمير 97 قسم شرطة بأسبوع واحد فقط".

المشير طنطاوي قام بدوره كما يجب

واستكمل، أن القوات الأمنية تقوم ببناء نفسها من العدم، بجانب محاربة الإرهاب المُغذى من قبل و معرفة دول أجنبية لها وضعها و أعلنت ذلك بناءا على ما صدر بكتاب هيلاري كلينتون، منوها: "سيشهد التاريخ أن المشير طنطاوي رحمة الله عليه أدى دوره كما يجب أن يكون و تحمل العديد، و  أكمل هذا الدور الرئيس السيسي تلميذه الذي أدى دوره على أكمل وجه".

فاروق المقرحي حكاية وطن الرئيس السيسي محاربة الارهاب جيش المشير طنطاوي

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