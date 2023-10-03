رئيس اتحاد عمال مصر: بناشد السيسي يكمل المسيرة.. معندناش استعداد نجرب تاني

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، "عمرنا ما شوفنا كشف حساب بهذا الشكل، اللي بنشوفه على مدار 3 أيام على أرض الواقع مليء بالشفافية المطلقة و كل الوزراء شهدت على النقلة النوعية التي حدثت منذ 2014 بمختلف مجالات مصر، و كلمة الرئيس اليوم لما قال أنا أخوكم مفيش أكتر من كدة".

وأضاف "جبران"، خلال مداخلته ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل المذاع على شاشة سي بي سي، أن المشاريع التي قام بها الرئيس السيسي أدت إلى انخفاض البطالة من 12 إلى 6%، موضحا أن قبل الرئيس السيسي لم ينظر أحد إلى العمالة المنتظمة من قبل و التي كانت مُهملة بفترة من الفترات، معقبا: " بحثنا بوقت من الأوقات عن معدات و ملقيناش لتواجدهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، في شركات وصل عدد العمال بها إلى 40 ألف".

ولفت "جبران"، إلى أن الإنجاز الذي حدث على أرض الواقع لا يُنكره أحد، و بنزول المصريين اليوم بالميادين و اتحاد عمال مصر يناشدون الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة، مؤكدا: "بناشد الرئيس السيسي يكمل المسيرة معانا، معندناش استعداد نجرب تاني".

ضخ المحلة الكبرى بالمليارات

وتابع، أن الجميع كانوا يشككون بانتهاء المحلة الكبرى، و لكن السيسي ضخ بها بالمليارات ليقوم بإحياء صناعة الغزل و النسيج، منوها إلى أن الجميع يجب أن ينظر على ما تم خلال الـ 3 أيام الماضية بحكاية وطن بقلب مفتوح، قائلا: "الرئيس قال اثبتوا للعالم أن هناك تجربة ديمقراطية موجودة بالبلد".