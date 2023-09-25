عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ محمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة الاسلامية، وجميع عمال مصر، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.



وقال رئيس عمال مصر، في برقية التهنئة اتقدم بخالص التهاني القلبية بمناسبة هذه الذكرى العطرة، داعيًا الله عز وجل أن يُعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود هذه المناسبة بالخير للشعب المصري العظيم و يتحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، كما يعيدها المولى عز وجل على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والرخاء والاستقرار، وضرورة الاصطفاف خلف الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة أعداء الوطن ومختلف التحديات.



وأشار جبران إلى أنه يجب على الجميع الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والاجتهاد في العمل والعطاء، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والتعمير من أجل مصرنا الحبيبة التي تستحق الأفضل دائمًا.



ودعا رئيس اتحاد نقابات عمال مصر جموع المسلمين في العالم في هذه المناسبة العطرة، إلى الاقتداء بأخلاق نبي الرحمة، وأن يستنوا بسننه وهديه في معاملاته وجميل صفاته.