جماهير الأهلي تهتف لنجم الزمالك في احتفالية دعم الرئيس السيسي بالفسطاط| فيديو

شارك نجم الزمالك أحمد سيد زيزو في حفل الفسطاط؛ لدعم الرئيس السيسي، ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة، ودعم الرئيس لفترة رئاسية جديدة.

وظهرت جماهير الأهلي وهي تهتف لـ زيزو في احتفالية دعم الرئيس السيسي في أثناء صعوده على المسرح.

وأحيا المطرب محمود الليثي، حفلا غنائيا كبيرا في منطقة الفسطاط، مساء أمس الإثنين، ضمن سلسلة حفلات نصر أكتوبر المجيدة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وأشعل محمود الليثي، الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

أحدث أغاني محمود الليثي

في شهر يونيو الماضي، طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعاتبونيش"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

وفي شهر أبريل الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية جديدة بعنوان “يا عبده” للمطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة يسرا.