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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المستشار محمود فوزي: رئاسة الحملة الانتخابية للرئيس السيسي مهمة كبيرة ودقيقة

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

أكد رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي والممثل القانوني لها المستشار محمود فوزي أن تكليفه بالحملة؛ مهمة كبيرة ودقيقة، مشيرًا إلى حرصه على إدارتها بأدق المعايير، قائلًا: "نتعامل مع رئيس تاريخي له بصماته وإنجازاته".

وقال المستشار محمود فوزي -خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية مساء الإثنين، لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال: "أتشرف بكوني الممثل القانوني للحملة، وملتزمون بالدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات". 

وتابع قائلًا: "سنعبر عن مصالح الحملة بكل قوة.. والرئيس السيسي دعا المصريين للمشاركة في الانتخابات.. وسنتبع الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بأعلى دقة ممكنة، والمنافسة ستكون شريفة...".

ونوه بأن الحملة تعتزم وضع خطة للمرحلة المقبلة، وتمتلك صفحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ستتبع فيها أساليب الشفافية لاطلاع المواطن على كل ما يجرى.

وأكمل "نسعى لأداء مهمتنا في الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه ونحن مقبلون على انتخابات تعددية وتنافسية".

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