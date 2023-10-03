شوبير يكشف مصير محمود علاء في الزمالك بعد أزمته الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير محمود علاء، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك؛ بعد أزمته مع مدربه مدحت عبد الهادي، خلال الأيام الماضية.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه ملعب أون تايم: «اليوم الثلاثاء، سيعقد الجهاز الفني لنادي الزمالك جلسة مع محمود علاء، سيقوم اللاعب خلالها بتقديم اعتذار على ما بدر منه في حق مدربه مدحت عبد الهادي، وبعدها سيتم السماح للاعب بخوض التدريبات مع فريقه».

استمرار الغرامة المالية على محمود علاء

وأضاف شوبير: «تغريم اللاعب 250 ألف جنيه، لن يتم تخفيفها، ولكن سيتم منح اللاعب فرصة العودة للتدريبات بصورة طبيعية، لتكون الغرامة المالية هي العقوبة التي سينالها اللاعب بعد أزمته مع مدحت عبد الهادي».

وكانت تدريبات الزمالك خلال الأيام الماضية، شهدت أزمة بين محمود علاء ومدحت عبد الهادي، بسبب رفض اللاعب قرار المدرب بتغييره في أثناء التقسيمة بأحد التدريبات.