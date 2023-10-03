168 ساعة ترويج.. سياحة مصر تطل على اليابان بتميمة زاهي حواس

روجت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، المقصد السياحي المصري لجذب سائحي اليابان في جولة ترويجية استغرقت مدة أسبوع أي 168 ساعة ، مستعينة في ذلك بالدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الشهير للتعريف بالمقصد السياحي المصري.



صرح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة وأنشطة الهيئة للترويج لمنتج السياحة الثقافية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، ضمن سلسلة الجولات الترويجية التي تنظمها الهيئة للدكتور زاهي حواس بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر .



أشار القاضي الي أن الجولات استهلها بزيارة دول منطقة البلطيق والعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتور زاهي حواس والسفارات المصرية بالخارج.



لقاء عمدة طوكيو



وقد ألتقى الدكتور زاهي حواس، وعمرو القاضي بعمدة مدينة طوكيو، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر واليابان وحرص الحكومة المصرية على دفع الحركة السياحية بين البلدين.