البيضاء بـ 76 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والكتاكيت الرئيسية والبيض، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وتأتي أسعار الدواجن كالتالي:

الصنف أعلى سعر أقل سعر

الدواجن البيضاء 76 75

الدواجن الساسو 93 92

الكتاكيت 30 27.25

كتكوت أبيض(قطعان) 27.25 27

كتكوت ساسو بيور 19 18

كتكوت ساسو 18 17

بيض أبيض 126 124

بيض أحمر 130 125

بيض بلدي 135 134

بط مسكوفي 1يوم 43 42

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.



