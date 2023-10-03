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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 76 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن والكتاكيت الرئيسية والبيض، داخل المزارع، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وتأتي أسعار الدواجن كالتالي: 

الصنف                         أعلى سعر     أقل سعر 

الدواجن البيضاء                76           75 
الدواجن الساسو               93             92 
           الكتاكيت            30            27.25 
كتكوت أبيض(قطعان)   27.25          27 
كتكوت ساسو بيور      19               18 
كتكوت ساسو             18              17 
بيض أبيض              126             124 
بيض أحمر               130             125 
بيض بلدي                135              134 
بط مسكوفي 1يوم       43                 42 

وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.


 

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