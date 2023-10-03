أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.
وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.
دولار أمريكي 30.75 جنيه
وحدة النقد الأوروبية-يورو 32.3644 جنيه
جنيه إسترليني 37.3428 جنيه
درهم الإمارات العربية 8.384 جنيه
دولار استرالي 19.6339 جنيه
دينار بحريني 79.4574 جنيه
دولار كندي 22.5622 جنيه
فرنك سويسري 33.5259 جنيه
اليوان الصيني 04.208059 جنيه
كرون دنماركي 4.339237 جنيه
دينار أردني 42.7202 جنيه
(100) - ين ياباني 20.5246 جنيه
دينار كويتي 99.5564 جنيه
كرون نرويجي 0 2.8946 جنيه
ريال عماني 78.0496 جنيه
ريال قطري 8.0921 جنيه
ريال سعودي 8.1952 جنيه
كرون سويدي 2.793576 جنيه