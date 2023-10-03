أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.

دولار أمريكي 30.75 جنيه

وحدة النقد الأوروبية-يورو 32.3644 جنيه

جنيه إسترليني 37.3428 جنيه

درهم الإمارات العربية 8.384 جنيه

دولار استرالي 19.6339 جنيه

دينار بحريني 79.4574 جنيه

دولار كندي 22.5622 جنيه

فرنك سويسري 33.5259 جنيه

اليوان الصيني 04.208059 جنيه

كرون دنماركي 4.339237 جنيه

دينار أردني 42.7202 جنيه

(100) - ين ياباني 20.5246 جنيه

دينار كويتي 99.5564 جنيه

كرون نرويجي 0 2.8946 جنيه

ريال عماني 78.0496 جنيه

ريال قطري 8.0921 جنيه

ريال سعودي 8.1952 جنيه

كرون سويدي 2.793576 جنيه