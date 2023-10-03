بشاي بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وإلى حد ما، شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 33500 جنيهًا للطن

وسجل سعر حديد بشاي 33000 جنيهًا للطن

وسجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

وسجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

كما سجل أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن

وسجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيهًا

وعطية سعر 32700 جنيه

والمراكبي سعر 32500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم:

سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن

سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن

والممتاز سجل 2040 جنيهًا

وأسمنت العسكري 1870 جنيهًا

وسجل أسمنت السويدي 2130 حنيهًا في الطن

وسجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن

وسجل أسمنت حلون 1940 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1260 إلى 1320 جنيهًا

بينما الأسمنت المقاوم بين 1950 و2190 جنيهًا

والأسمنت الأبيض بين 3550 إلى 3600 جنيه.