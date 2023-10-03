بشاي بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.
وإلى حد ما، شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في الأسعار.
وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 33500 جنيهًا للطن
وسجل سعر حديد بشاي 33000 جنيهًا للطن
وسجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن
وسجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.
كما سجل أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن
وسجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيهًا
وعطية سعر 32700 جنيه
والمراكبي سعر 32500 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم:
سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن
سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن
والممتاز سجل 2040 جنيهًا
وأسمنت العسكري 1870 جنيهًا
وسجل أسمنت السويدي 2130 حنيهًا في الطن
وسجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن
وسجل أسمنت حلون 1940 جنيهًا في الطن.
وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1260 إلى 1320 جنيهًا
بينما الأسمنت المقاوم بين 1950 و2190 جنيهًا
والأسمنت الأبيض بين 3550 إلى 3600 جنيه.