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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشاي بـ 33 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الحديد والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023.

وإلى حد ما، شهدت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في الأسعار.

 

وسجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 33500 جنيهًا للطن

وسجل سعر حديد بشاي 33000 جنيهًا للطن

وسجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

وسجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

 

كما سجل أسعار الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن

وسجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيهًا

وعطية سعر 32700 جنيه

 والمراكبي سعر 32500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم:

 

سجل أسمنت المسلح اليوم 2000 جنيه في الطن

 

 سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن

 

والممتاز سجل 2040 جنيهًا

 

وأسمنت العسكري 1870 جنيهًا

 

وسجل أسمنت السويدي 2130 حنيهًا في الطن

 

وسجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن

 

وسجل أسمنت حلون 1940 جنيهًا في الطن.

 

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1260 إلى 1320 جنيهًا

 

بينما الأسمنت المقاوم بين 1950 و2190 جنيهًا

 

 والأسمنت الأبيض بين 3550 إلى 3600 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت سعر حديد بشاي سعر حديد سرحان سعر حديد العتال أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء

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