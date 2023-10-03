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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل كارتيرون يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك من جديد

صدى البلد

كشف حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أم صلال القطري، حقيقة تفاوض الزمالك مع المدرب من أجل عودته.

وأكد فتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار، أنه لم يتواصل معه أي شخص سواء مسؤول أو مرشح، للتفاوض مع كارتيرون لعودته على رأس القيادة الفنية.

وتابع حازم فتوح: "من الطبيعي أن يتم ترشيح أي اسم في الأندية لتدريب الفرق، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي أو شفوي، لتولي كارتيرون المهمة الفنية للقلعة البيضاء".

واختتم وكيل أعمال المدرب الفرنسي: "كارتيرون لديه عقد مع أم صلال القطري ويسير بخطى ثابتة مع الفريق، وأحد الأندية الصاعدة هذا الموسم حاول التعاقد معه".

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